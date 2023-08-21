Салат з хрумкими баклажанами може стати справжнім відкриттям цього літа. Його не тільки легко готувати, а й швидко.
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Подавайте його як закуску до м'ясних страв, або до каші чи картоплі.
Салат з хрумкими баклажанами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Очищаємо помиті баклажани від шкірки, відрізаємо плодоніжки. Нарізаємо їх шматочками та вимочуємо 10 – 15 хвилин у підсоленій воді.
- Просушуємо баклажани та обвалюємо у крохмалі.
- Обсмажуємо шматочки овочів у фритюрі до золотистої скоринки.
- Нарізаємо решту овочів та змішуємо все в салатниці.
- Для соусу змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салат.
Смачного!