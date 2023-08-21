Салат з хрумкими баклажанами може стати справжнім відкриттям цього літа. Його не тільки легко готувати, а й швидко.

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Подавайте його як закуску до м'ясних страв, або до каші чи картоплі.

Салат з хрумкими баклажанами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Очищаємо помиті баклажани від шкірки, відрізаємо плодоніжки. Нарізаємо їх шматочками та вимочуємо 10 – 15 хвилин у підсоленій воді.
  • Просушуємо баклажани та обвалюємо у крохмалі.
  • Обсмажуємо шматочки овочів у фритюрі до золотистої скоринки.
  • Нарізаємо решту овочів та змішуємо все в салатниці.
  • Для соусу змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салат.

Смачного!