Салат з хрумкими баклажанами може стати справжнім відкриттям цього літа. Його не тільки легко готувати, а й швидко.

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Подавайте його як закуску до м'ясних страв, або до каші чи картоплі.

Салат з хрумкими баклажанами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 невеликі баклажани

– 2 середні помідори

– 2 огірки

– петрушка

– 2 ложки крохмалю;

– сіль;

– олія.

Для соусу:

– 2 ложки олії;

– 1 зубчик часнику;

– 1 ложка кетчупу барбекю;

– 1 ложка соусу теріякі;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка французької гірчиці.

Приготування:

Очищаємо помиті баклажани від шкірки, відрізаємо плодоніжки. Нарізаємо їх шматочками та вимочуємо 10 – 15 хвилин у підсоленій воді.

Просушуємо баклажани та обвалюємо у крохмалі.

Обсмажуємо шматочки овочів у фритюрі до золотистої скоринки.

Нарізаємо решту овочів та змішуємо все в салатниці.

Для соусу змішуємо всі інгредієнти та заправляємо салат.

Смачного!

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