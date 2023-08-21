Салат с хрустящими баклажанами может стать настоящим открытием этим летом. Его не только легко готовить, но и быстро.

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Подавайте его как закуску к мясным блюдам или к каше или картофелю.

Салат с хрустящими баклажанами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 небольших баклажана

– 2 средних помидора

– 2 огурца

– петрушка

– 2 ложки крахмала;

– соль;

– масло.

Для соуса:

– 2 ложки масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 ложка кетчупа барбекю;

– 1 ложка соуса терияки;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка французской горчицы.

Приготовление:

Очищаем помытые баклажаны от кожуры, отрезаем плодоножки. Нарезаем их кусочками и вымачиваем 10-15 минут в подсоленной воде.

Просушиваем баклажаны и обваливаем в крахмале.

Обжариваем кусочки овощей во фритюре до золотистой корочки.

Нарезаем остальные овощи и смешиваем все в салатнице.

Для соуса смешиваем все ингредиенты и заправляем салат.

Приятного аппетита!

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