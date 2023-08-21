Салат с хрустящими баклажанами может стать настоящим открытием этим летом. Его не только легко готовить, но и быстро.
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Подавайте его как закуску к мясным блюдам или к каше или картофелю.
Салат с хрустящими баклажанами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Очищаем помытые баклажаны от кожуры, отрезаем плодоножки. Нарезаем их кусочками и вымачиваем 10-15 минут в подсоленной воде.
- Просушиваем баклажаны и обваливаем в крахмале.
- Обжариваем кусочки овощей во фритюре до золотистой корочки.
- Нарезаем остальные овощи и смешиваем все в салатнице.
- Для соуса смешиваем все ингредиенты и заправляем салат.
Приятного аппетита!