24 канал подготовил интересный рецепт обеда или ужина за 30 минут, который вам точно запомнится. В нем мы будем использовать уже готовую котлету, научимся карамелизовать лук и отварим картофель.
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Попытайтесь приготовить это блюдо на обед или ужин, и вы будете приятно удивлены вкусом и подачей.
Говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук кольцами или перьями. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней лук. Посыпаем сахаром и солью. Карамелизируем лук 10 – 15 минут, периодически помешивая.
- Обжариваем на отдельной сковороде с маслом говяжьи котлеты в течение 4 – 5 минут с каждой стороны. Ни в коем случае не прокалываем их: так котлета потеряет сочность.
- Для соуса взбиваем в блендере майонез, сметану, горчицу и укроп, сдабриваем все солью и перцем.
- Отдельно отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности (20 минут после кипения).
- Подаем картофель с говяжьей котлетой, карамелизованным луком и соусом. Дополнительно можно порезать квашеные огурчики.
Приятного аппетита!