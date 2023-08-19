24 канал подготовил интересный рецепт обеда или ужина за 30 минут, который вам точно запомнится. В нем мы будем использовать уже готовую котлету, научимся карамелизовать лук и отварим картофель.

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Попытайтесь приготовить это блюдо на обед или ужин, и вы будете приятно удивлены вкусом и подачей.

Говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 упаковки котлет;

– 6 картофелин;

– 2 репчатых лука;

– 50 граммов сливочного масла;

– масло для жарки;

– 1 столовая ложка сахара;

– соль по вкусу;

– квашеные огурцы (по желанию).

Для соуса:

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 2 зубчика чеснока;

– укроп по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук кольцами или перьями. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней лук. Посыпаем сахаром и солью. Карамелизируем лук 10 – 15 минут, периодически помешивая.

Обжариваем на отдельной сковороде с маслом говяжьи котлеты в течение 4 – 5 минут с каждой стороны. Ни в коем случае не прокалываем их: так котлета потеряет сочность.

Для соуса взбиваем в блендере майонез, сметану, горчицу и укроп, сдабриваем все солью и перцем.

Отдельно отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности (20 минут после кипения).

Подаем картофель с говяжьей котлетой, карамелизованным луком и соусом. Дополнительно можно порезать квашеные огурчики.

Приятного аппетита!

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