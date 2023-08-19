24 канал подготовил интересный рецепт обеда или ужина за 30 минут, который вам точно запомнится. В нем мы будем использовать уже готовую котлету, научимся карамелизовать лук и отварим картофель.

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Попытайтесь приготовить это блюдо на обед или ужин, и вы будете приятно удивлены вкусом и подачей.

Говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук кольцами или перьями. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней лук. Посыпаем сахаром и солью. Карамелизируем лук 10 – 15 минут, периодически помешивая.
  • Обжариваем на отдельной сковороде с маслом говяжьи котлеты в течение 4 – 5 минут с каждой стороны. Ни в коем случае не прокалываем их: так котлета потеряет сочность.
  • Для соуса взбиваем в блендере майонез, сметану, горчицу и укроп, сдабриваем все солью и перцем.
  • Отдельно отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности (20 минут после кипения).
  • Подаем картофель с говяжьей котлетой, карамелизованным луком и соусом. Дополнительно можно порезать квашеные огурчики.

Приятного аппетита!