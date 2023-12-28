Новогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской
28 декабря 2023, 13:20Читати новину українською
Источник:ТСН
Новогодние блюда могут быть простыми и вкусными. Особенно это касается салатов.
Первая леди Елена Зеленская поделилась рецептом вкусного салата из нескольких ингредиентов. Он вполне придется к праздничному столу, ведь хорошо подойдет к мясным блюдам.
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Салат из красной капусты с соусом винегрет
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– четвертина красной капусты;
– половина белокочанной капусты;
– 2 столовые ложки горчичной пасты;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса или сока лимона;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец по вкусу.
Капусту следует нашинковать мелко / Фото Unsplash
Приготовление:
- Сначала мелко нашаткуйте подготовленную капусту.
- Чтобы сделать соус винегрет, смешайте масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец.
- Заправьте капусту соусом и тщательно перемешайте.