Новогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской

Первая леди Елена Зеленская поделилась рецептом вкусного салата из нескольких ингредиентов. Он вполне придется к праздничному столу, ведь хорошо подойдет к мясным блюдам.
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Салат из красной капусты с соусом винегрет
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Капусту следует нашинковать мелко / Фото Unsplash
Приготовление:
- Сначала мелко нашаткуйте подготовленную капусту.
- Чтобы сделать соус винегрет, смешайте масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец.
- Заправьте капусту соусом и тщательно перемешайте.