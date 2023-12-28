Первая леди Елена Зеленская поделилась рецептом вкусного салата из нескольких ингредиентов. Он вполне придется к праздничному столу, ведь хорошо подойдет к мясным блюдам.

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Салат из красной капусты с соусом винегрет

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Новогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской
Капусту следует нашинковать мелко / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Сначала мелко нашаткуйте подготовленную капусту.
  2. Чтобы сделать соус винегрет, смешайте масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец.
  3. Заправьте капусту соусом и тщательно перемешайте.