Новогодний стол, как у президента: рецепт простого праздничного салата от Елены Зеленской

Первая леди Елена Зеленская поделилась рецептом вкусного салата из нескольких ингредиентов. Он вполне придется к праздничному столу, ведь хорошо подойдет к мясным блюдам.

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Салат из красной капусты с соусом винегрет

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– четвертина красной капусты;

– половина белокочанной капусты;

– 2 столовые ложки горчичной пасты;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса или сока лимона;

– 2 столовые ложки масла;

– соль, перец по вкусу.



Капусту следует нашинковать мелко / Фото Unsplash

Приготовление:

Сначала мелко нашаткуйте подготовленную капусту. Чтобы сделать соус винегрет, смешайте масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец. Заправьте капусту соусом и тщательно перемешайте.

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