Попробуйте приготовить на Новый год салат "Новогодний венок". Кроме невероятного внешнего вида, он еще вкусен и быстр в приготовлении.
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Рецепт салата "Новогодний венок"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Порежьте лосось полосками или кубиками – как вам больше нравится.
- Начните выкладывать салат. На презентационную тарелку поставьте посередине стакан.
- Далее выложите вокруг микс салата, а на него равномерно распределите моцареллу, оливки, томаты черри и лосось.
- Готовый салат полейте сверху соусом терияки и подавайте к столу.