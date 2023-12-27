Попробуйте приготовить на Новый год салат "Новогодний венок". Кроме невероятного внешнего вида, он еще вкусен и быстр в приготовлении.

Стоит попробовать Экспериментировать лучше с "Легко!": топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом

Рецепт салата "Новогодний венок"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Порежьте лосось полосками или кубиками – как вам больше нравится.
  2. Начните выкладывать салат. На презентационную тарелку поставьте посередине стакан.
  3. Далее выложите вокруг микс салата, а на него равномерно распределите моцареллу, оливки, томаты черри и лосось.
  4. Готовый салат полейте сверху соусом терияки и подавайте к столу.