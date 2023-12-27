Попробуйте приготовить на Новый год салат "Новогодний венок". Кроме невероятного внешнего вида, он еще вкусен и быстр в приготовлении.

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Рецепт салата "Новогодний венок"

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов микса салатов;

– 200 граммов помидоров черри;

– 200 граммов слабосоленого лосося;

– 100 граммов маленьких шариков моцареллы;

– зеленые оливки по вкусу;

– соус терияки по вкусу.

Приготовление:

Порежьте лосось полосками или кубиками – как вам больше нравится. Начните выкладывать салат. На презентационную тарелку поставьте посередине стакан. Далее выложите вокруг микс салата, а на него равномерно распределите моцареллу, оливки, томаты черри и лосось. Готовый салат полейте сверху соусом терияки и подавайте к столу.

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