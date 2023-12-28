Новорічний стіл, як у президента: рецепт простого святкового салату від Олени Зеленської

Перша леді Олена Зеленська поділилася рецептом смачного салату з кількох інгредієнтів. Він цілком підійде до святкового столу, адже гарно пасуватиме до м'ясних страв.
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Салат із червоної капусти із соусом вінегрет
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Капусту слід нашинкувати дрібно / Фото Unsplash
Приготування:
- Спочатку дрібно нашинкуйте підготовлену капусту.
- Щоб зробити соус вінегрет змішайте олію, оцет або сік лимона, гірчицю, сіль та перець.
- Заправте капусту соусом і ретельно перемішайте