Для декорирования салата по центру выложите полоску майонеза, на которую посыпьте мелко нарезанный зеленый лук. Поверх лука разместите полоски красного перца, а по краям блюда также разложите полоски перца. Оливки нарежьте тонкими колечками и украсьте ими салат. Перед подачей дайте салату простоять несколько часов, чтобы он настоялся.