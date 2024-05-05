Нежный салат с колбасой, яйцами и овощами имеет красивый вид и замечательный вкус. С видеорецептом его приготовит каждый!

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Салат пасхальное яйцо

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сначала отварите картофель и морковь до готовности, почистите их и натрите на среднем размере терки.
  2. Оставьте половину моркови для декорирования салата.
  3. Сварите яйца, почистите и натрите на крупной терке.
  4. Нарежьте колбасу салями соломкой, выложите ее на овальное блюдо и смажьте майонезом.
  5. На колбасу выложите слой натертого картофеля, также покройте его майонезом.
  6. Далее добавьте нарезанный мелко болгарский перец, посолите и снова смажьте майонезом.
  7. Затем выложите слой яиц, смажьте майонезом, на него натертую морковь, и снова майонез.
  8. Верхний слой сформируйте из консервированной кукурузы.
  9. Для декорирования салата по центру выложите полоску майонеза, на которую посыпьте мелко нарезанный зеленый лук. Поверх лука разместите полоски красного перца, а по краям блюда также разложите полоски перца. Оливки нарежьте тонкими колечками и украсьте ими салат. Перед подачей дайте салату простоять несколько часов, чтобы он настоялся.