Нежный салат с колбасой, яйцами и овощами имеет красивый вид и замечательный вкус. С видеорецептом его приготовит каждый!
Интересно За уши не оттащишь: готовим пасхальный пирог "Кудрявый" по рецепту Дарьи Цвек
Салат пасхальное яйцо
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Сначала отварите картофель и морковь до готовности, почистите их и натрите на среднем размере терки.
- Оставьте половину моркови для декорирования салата.
- Сварите яйца, почистите и натрите на крупной терке.
- Нарежьте колбасу салями соломкой, выложите ее на овальное блюдо и смажьте майонезом.
- На колбасу выложите слой натертого картофеля, также покройте его майонезом.
- Далее добавьте нарезанный мелко болгарский перец, посолите и снова смажьте майонезом.
- Затем выложите слой яиц, смажьте майонезом, на него натертую морковь, и снова майонез.
- Верхний слой сформируйте из консервированной кукурузы.
- Для декорирования салата по центру выложите полоску майонеза, на которую посыпьте мелко нарезанный зеленый лук. Поверх лука разместите полоски красного перца, а по краям блюда также разложите полоски перца. Оливки нарежьте тонкими колечками и украсьте ими салат. Перед подачей дайте салату простоять несколько часов, чтобы он настоялся.