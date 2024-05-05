Ніжний салат з ковбасою, яйцями та овочами має красивий вигляд та чудовий смак. З відеорецептом його приготує кожен!

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Салат пасхальне яйце

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Спершу відваріть картоплю та моркву до готовності, почистіть їх та натріть на середньому розмірі тертки.
  2. Залиште половину моркви для декорування салату.
  3. Зваріть яйця, почистіть і натріть на крупній тертці.
  4. Наріжте ковбасу салямі соломкою, викладіть її на овальне блюдо і змастіть майонезом.
  5. На ковбасу викладіть шар натертої картоплі, також покрийте її майонезом.
  6. Далі додайте нарізаний дрібно болгарський перець, посоліть і знову змастіть майонезом.
  7. Потім викладіть шар яєць, змастіть майонезом, на нього натерту моркву, і знову майонез.
  8. Верхній шар сформуйте з консервованої кукурудзи.
  9. Для декорування салату по центру викладіть смужку майонезу, на яку посипте дрібно нарізану зелену цибулю.
  10. Поверх цибулі розмістіть смужки червоного перцю, а по краях блюда також розкладіть смужки перцю.
  11. Оливки наріжте тонкими кільцями і прикрасьте ними салат.
  12. Перед подачею дайте салату простояти декілька годин, щоб він настоявся.