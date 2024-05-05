Ніжний салат з ковбасою, яйцями та овочами має красивий вигляд та чудовий смак. З відеорецептом його приготує кожен!

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Салат пасхальне яйце

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів ковбаси салямі

– 3 картоплі

– 1 перець червоний;

– 3 яйця;

– 2 моркви;

– 340 грамів консервованої кукурудзи;

– 250 грамів майонезу;

– сіль до смаку;

– 100 грамів зеленої цибулі;

– 10 оливок.

Приготування:

Спершу відваріть картоплю та моркву до готовності, почистіть їх та натріть на середньому розмірі тертки. Залиште половину моркви для декорування салату. Зваріть яйця, почистіть і натріть на крупній тертці. Наріжте ковбасу салямі соломкою, викладіть її на овальне блюдо і змастіть майонезом. На ковбасу викладіть шар натертої картоплі, також покрийте її майонезом. Далі додайте нарізаний дрібно болгарський перець, посоліть і знову змастіть майонезом. Потім викладіть шар яєць, змастіть майонезом, на нього натерту моркву, і знову майонез. Верхній шар сформуйте з консервованої кукурудзи. Для декорування салату по центру викладіть смужку майонезу, на яку посипте дрібно нарізану зелену цибулю. Поверх цибулі розмістіть смужки червоного перцю, а по краях блюда також розкладіть смужки перцю. Оливки наріжте тонкими кільцями і прикрасьте ними салат. Перед подачею дайте салату простояти декілька годин, щоб він настоявся.

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