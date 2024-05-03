Сырник с вишней – это непревзойденный вкус, перед которым просто невозможно устоять. Он становится звездой каждого застолья, какими бы блюдами вы не угощали гостей перед этим.

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Рецепт сырника с вишней

Время: 2 часа

Порций: 8

Ингредиенты:

творожная масса:

– 1,2 килограмма сыра;

– 6 – 8 яиц;

– 100 грамм масла;

– 60 грамм манки;

– 200 грамм сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– цедра лимона;

– 50 грамм крахмала;

– 150 грамм вишен;

корж:

– 250 грамм муки;

– 120 грамм масла;

– 1 яйцо;

– 100 грамм сахара;

– 2 столовые ложки какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 150 грамм мака для маковой массы.

Приготовление:

Сначала готовим творожную массу. Все, кроме белков, соединяем и хорошо перемешиваем. Белки взбиваем со щепоткой соли. Осторожно соединить с остальной массой. Делим тесто на половины и одну из них смешиваем с частью мака. Смешиваем все сухие ингредиенты. Затем добавляем масло, яйца, сметану. Замешиваем тесто. Дно формы застилаем пергаментом, стороны смазываем маслом. Тесто равномерно распределяем по форме и ставим в морозилку на 30 минут. Мак заливаем кипятком и варим 10 – 15 минут. Процеживаем через сито, добавляем сахар и перемалываем через мясорубку. Теперь формируем сам сырник: корж вишня (обсыпанная крахмалом), маково-творожная масса, белая творожная масса. Выпекаем 45 минут при 180 градусах. В конце можно полить шоколадом или украсить на свое усмотрение.

Приятного аппетита!

Удачный эксперимент: готовим пасху по рецепту Оли Поляковой.