Сырник с вишней – это непревзойденный вкус, перед которым просто невозможно устоять. Он становится звездой каждого застолья, какими бы блюдами вы не угощали гостей перед этим.
Читайте также Что нужно святить на Пасху: какие продукты класть в корзину
Рецепт сырника с вишней
Время: 2 часа
Порций: 8
Приготовление:
- Сначала готовим творожную массу. Все, кроме белков, соединяем и хорошо перемешиваем. Белки взбиваем со щепоткой соли. Осторожно соединить с остальной массой.
- Делим тесто на половины и одну из них смешиваем с частью мака.
- Смешиваем все сухие ингредиенты. Затем добавляем масло, яйца, сметану. Замешиваем тесто.
- Дно формы застилаем пергаментом, стороны смазываем маслом. Тесто равномерно распределяем по форме и ставим в морозилку на 30 минут.
- Мак заливаем кипятком и варим 10 – 15 минут. Процеживаем через сито, добавляем сахар и перемалываем через мясорубку.
- Теперь формируем сам сырник: корж вишня (обсыпанная крахмалом), маково-творожная масса, белая творожная масса.
- Выпекаем 45 минут при 180 градусах.
- В конце можно полить шоколадом или украсить на свое усмотрение.
Приятного аппетита!