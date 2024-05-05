Салат пасхальное яйцо: видеорецепт от Лилии Цвит
5 мая 2024, 20:40Читати новину українською
Источник:ютуб Лилия Цвит
На Пасху хочется попробовать чего-то особенного и праздничного. Салат в виде писанки прекрасно подчеркнет любой праздничный стол.
Нежный салат с колбасой, яйцами и овощами имеет красивый вид и замечательный вкус. С видеорецептом его приготовит каждый!
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Салат пасхальное яйцо
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 150 грамм колбасы салями
– 3 картофеля
– 1 перец красный;
– 3 яйца;
– 2 моркови;
– 340 грамм консервированной кукурузы;
– 250 грамм майонеза;
– соль по вкусу;
– 100 грамм зеленого лука;
– 10 оливок.
Приготовление:
- Сначала отварите картофель и морковь до готовности, почистите их и натрите на среднем размере терки.
- Оставьте половину моркови для декорирования салата.
- Сварите яйца, почистите и натрите на крупной терке.
- Нарежьте колбасу салями соломкой, выложите ее на овальное блюдо и смажьте майонезом.
- На колбасу выложите слой натертого картофеля, также покройте его майонезом.
- Далее добавьте нарезанный мелко болгарский перец, посолите и снова смажьте майонезом.
- Затем выложите слой яиц, смажьте майонезом, на него натертую морковь, и снова майонез.
- Верхний слой сформируйте из консервированной кукурузы.
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Для декорирования салата по центру выложите полоску майонеза, на которую посыпьте мелко нарезанный зеленый лук. Поверх лука разместите полоски красного перца, а по краям блюда также разложите полоски перца. Оливки нарежьте тонкими колечками и украсьте ими салат. Перед подачей дайте салату простоять несколько часов, чтобы он настоялся.