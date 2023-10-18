Салат с консервированным тунцем от которого у всех потечет слюнка – рецепт за считанные минуты
18 октября 2023, 14:30Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Среди обилия блюд, которые можно приготовить из консервированного тунца, мы предлагаем обратить внимание именно на это. Он не только быстр в приготовлении, но и очень сытный.
Салат с тунцем – вкусная и быстрая закуска к любому столу. Хотя в соусе этого салата майонез, он не испортит вкус блюда, а только подчеркнет его.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Подавайте такой салат вместе с гренками или на хрустящих брускетах. Если вы не очень любите тунец – замените его отварной курочкой или анчоусами.
Рецепт салата с тунцом
- Время: 25 минут
- Порции: 2
– 200 граммов чиабаты;
– 40 граммов оливкового масла;
– 1 зубчик чеснока;
– соль;
– копченая паприка.
Для салата:
– 300 граммов салата;
– 150 граммов томатов черри;
– 150 граммов консервированного тунца;
– 40 граммов орехов кешью.
Для соуса:
– 300 граммов майонеза;
– перец чили;
– 50 граммов зеленого лука;
– 60 граммов маринованного огурца;
– 40 граммов петрушки.
Приготовление:
- Чиабата рвём на кусочки, поливаем маслом и запекаем на 180 градусов 8 – 10 минут до золотистости. Приправляем чесноком, солью, копченой паприкой.
- К майонезу добавляем мелко нарезанный перец, зеленый лук, маринованный огурец, петрушку и замешиваем до однородной массы.
- Листья салата рвём руками, томаты черри разрезаем пополам. Добавляем сухарики, приправляем соусом, перемешиваем, выкладываем на тарелку.
- Сверху выкладываем консервированный тунец. В конце посыпаем дроблеными орехами.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить скорый заливной пирог с яйцом и капустой.