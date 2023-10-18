Салат с тунцем – вкусная и быстрая закуска к любому столу. Хотя в соусе этого салата майонез, он не испортит вкус блюда, а только подчеркнет его.

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Подавайте такой салат вместе с гренками или на хрустящих брускетах. Если вы не очень любите тунец – замените его отварной курочкой или анчоусами.

Рецепт салата с тунцом

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Чиабата рвём на кусочки, поливаем маслом и запекаем на 180 градусов 8 – 10 минут до золотистости. Приправляем чесноком, солью, копченой паприкой.
  • К майонезу добавляем мелко нарезанный перец, зеленый лук, маринованный огурец, петрушку и замешиваем до однородной массы.
  • Листья салата рвём руками, томаты черри разрезаем пополам. Добавляем сухарики, приправляем соусом, перемешиваем, выкладываем на тарелку.
  • Сверху выкладываем консервированный тунец. В конце посыпаем дроблеными орехами.

Приятного аппетита!