Салат с тунцем – вкусная и быстрая закуска к любому столу. Хотя в соусе этого салата майонез, он не испортит вкус блюда, а только подчеркнет его.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Подавайте такой салат вместе с гренками или на хрустящих брускетах. Если вы не очень любите тунец – замените его отварной курочкой или анчоусами.
Рецепт салата с тунцом
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Чиабата рвём на кусочки, поливаем маслом и запекаем на 180 градусов 8 – 10 минут до золотистости. Приправляем чесноком, солью, копченой паприкой.
- К майонезу добавляем мелко нарезанный перец, зеленый лук, маринованный огурец, петрушку и замешиваем до однородной массы.
- Листья салата рвём руками, томаты черри разрезаем пополам. Добавляем сухарики, приправляем соусом, перемешиваем, выкладываем на тарелку.
- Сверху выкладываем консервированный тунец. В конце посыпаем дроблеными орехами.
Приятного аппетита!