Салат з тунцем – смачна та швидка закуска до будь-якого столу. Хоч в соусі цього салату майонез, він не зіпсує смак страви, а тільки підкреслить його.

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Подавайте такий салат разом із грінками, або на хрумких брускетах. Якщо ви не надто полюбляєте тунець – замініть його на відварну курочку чи анчоуси.

Рецепт салату з тунцем

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Чіабату рвемо на шматочки, поливаємо олією та запікаємо на 180 градусів 8 – 10 хвилин до золотавості. Приправляємо часником, сіллю, копченою паприкою.
  • До майонезу додаємо дрібно нарізані гострий перець, зелену цибулю, маринований огірок, петрушку та замішуємо до однорідної маси.
  • Листя салату рвемо руками, томати чері розрізаємо навпіл. Додаємо сухарики, приправляємо соусом, перемішуємо, викладаємо на тарілку.
  • Зверху викладаємо консервований тунець. В кінці посипаємо дробленими горіхами.

Смачного!