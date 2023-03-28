Салат с курицей и апельсином – готовим легкий ужин
28 марта 2023, 14:31Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Ищете вкусный рецепт к ужину? У нас есть отличный вариант легкого, витаминного салата из курочки и цитрусовых.
Салат с курицей и апельсином – отличный вариант для легкого и питательного ужина на каждый день. Конечно, апельсины можно заменить другими цитрусовыми: мандарины, грейпфрут или помело. От этого вкус станет особенным.
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Куриное филе – диетический продукт, потому калорийность салата будет очень низкой. Также салат не содержит майонезной заправки, ее заменяет медово-горчичный соус.
Рецепт салата из курицы и апельсинов.
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- ️Филе разрезаем вдоль на две части, добавляем специи и оставляем на 15 – 20 минут.
- ️Маринованное филе поджариваем на сковороде гриль или обычной готовности с двух сторон.
- ️Апельсин филеируем.
- Для заправки просто смешиваем все ингредиенты и слегка взбиваем вилкой, чтобы она загустела.
- ️Собираем салат, выкладываем его на тарелки, добавляем нарезанный огурец, черри, сыр, курицу, апельсин и поливаем соусом.
Приятного аппетита!