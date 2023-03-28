Салат з куркою і апельсином – чудовий варіант для легко та поживної вечері на щодень. Звичайно, апельсини можна замінити на інші цитрусові: мандарини, грейпфрут чи помело. Від цього смак стане особливим.
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Куряче філе – дієтичний продукт, тому калорійність салату буде дуже низькою. Також салат не містить майонезної заправки, її заміняє медово-гірчичний соус.
Рецепт салату з курки та апельсинів
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- ️Філе розрізаємо поздовж на дві частини, додаємо спеції і залишаємо на 15 – 20 хвилин.
- ️Мариноване філе підсмажуємо на сковороді гриль чи звичайній до готовності з двох сторін.
- ️Апельсин філеюємо.
- ️Для заправки просто змішуємо всі інгредієнти і злегка збиваємо виделкою, щоб вона загусла.
- ️Збираємо салат, викладаємо його на тарілки, додаємо нарізаний огірок, чері, сир, курку, апельсин і поливаємо соусом.
Смачного!