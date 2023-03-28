Салат с курицей и апельсином – отличный вариант для легкого и питательного ужина на каждый день. Конечно, апельсины можно заменить другими цитрусовыми: мандарины, грейпфрут или помело. От этого вкус станет особенным.

Читайте также Три вкусные закуски к столу на скорую руку: простые рецепты

Куриное филе – диетический продукт, потому калорийность салата будет очень низкой. Также салат не содержит майонезной заправки, ее заменяет медово-горчичный соус.

Рецепт салата из курицы и апельсинов.

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • ️Филе разрезаем вдоль на две части, добавляем специи и оставляем на 15 – 20 минут.
  • ️Маринованное филе поджариваем на сковороде гриль или обычной готовности с двух сторон.
  • ️Апельсин филеируем.
  • Для заправки просто смешиваем все ингредиенты и слегка взбиваем вилкой, чтобы она загустела.
  • ️Собираем салат, выкладываем его на тарелки, добавляем нарезанный огурец, черри, сыр, курицу, апельсин и поливаем соусом.

Приятного аппетита!