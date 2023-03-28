Салат с курицей и апельсином – отличный вариант для легкого и питательного ужина на каждый день. Конечно, апельсины можно заменить другими цитрусовыми: мандарины, грейпфрут или помело. От этого вкус станет особенным.

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Куриное филе – диетический продукт, потому калорийность салата будет очень низкой. Также салат не содержит майонезной заправки, ее заменяет медово-горчичный соус.

Рецепт салата из курицы и апельсинов.

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 1 упаковка салата;

– 10 черри или 1 средний томат;

– 1 огурец;

– 100 г сыра;

– 1 апельсин.

Для маринада мяса:

– масло;

– соевый соус;

– паприка;

– нежный карри;

– сухой чеснок;

– щепотка соли.

Для салата:

– 2 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка гранатового соуса или терияки;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка меда;

– половина чайной ложки французской горчицы.

Приготовление:

️Филе разрезаем вдоль на две части, добавляем специи и оставляем на 15 – 20 минут.

️Маринованное филе поджариваем на сковороде гриль или обычной готовности с двух сторон.

️Апельсин филеируем.

Для заправки просто смешиваем все ингредиенты и слегка взбиваем вилкой, чтобы она загустела.

️Собираем салат, выкладываем его на тарелки, добавляем нарезанный огурец, черри, сыр, курицу, апельсин и поливаем соусом.

Приятного аппетита!