Салат із виноградом – це не просто один із ситних закусок до столу. Він надзвичайно поживний та дієтичний, адже майонез заміняє заправка на сметані, а копченості – відварена курка.
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Подавайте страву як до святкового столу, так і до буденного. За бажанням можна додати листочки базиліку чи посипати зеленою цибулею.
Рецепт салату з курки та винограду
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Заздалегідь відварюємо куряче філе у підсоленій воді до готовності. Охолоджуємо та нарізаємо середніми або дрібними кубиками.
- Розрізаємо виноград навпіл, за бажанням дістаємо кісточки.
- Сулугуні нарізаємо кубиками, або натираємо на грубій тертці.
- Для соусу змішуємо сметану, гірчицю, вичавлюємо часник та додаємо спецій.
- Заправляємо салат та перемішуємо.
Смачного!