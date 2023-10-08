Осенний салат с виноградом, который станет звездой обеденного стола

8 октября 2023, 08:54
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Источник:

Диана Куликовская

Осенний салат с виноградом без майонеза станет подлинным открытием даже для тех, кто на диете. Попытайтесь и вы захотите еще и еще.

Салат с виноградом – это не просто одна из сытных закусок к столу. Он очень питательный и диетический, ведь майонез заменяет заправка на сметане, а копчености – отварная курица.

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Подавайте блюдо как к праздничному столу, так и к обыденному. По желанию можно добавить листики базилика или посыпать зеленым луком.

Рецепт салата из курицы и винограда

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов отварного куриного филе;
– 200 граммов винограда;
– 200 граммов сырого сулугуни;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка французской горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– соль.

Приготовление:

  • Предварительно отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности. Охлаждаем и нарезаем средними или мелкими кубиками.
  • Разрезаем виноград пополам, по желанию достаем косточки.
  • Сулугуни нарезаем кубиками или натираем на грубой терке.
  • Для соуса смешиваем сметану, горчицу, выжимаем чеснок и добавляем специи.
  • Заправляем салат и перемешиваем.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак