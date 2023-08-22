Шакшука – популярное блюдо из яиц, которое чаще всего подают к завтраку. Большое количество перца, помидоров, тушеной зелени на медленном огне. Сверху яйца и множество ароматной зелени – объедение!
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Рецепт шакшуки с перцем, яйцами и помидорами.
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем нарезанный зубчик чеснока и кольца лука порей.
- Добавляем нарезанный произвольными кусочками перец. Тушим 5 – 6 минут.
- Смешиваем в ступе или в чаше блендера специи: черный молотый перец, кардамон, корицу, паприку, гвоздику, лавровый лист. Посыпаем этой смесью овощи, добавляем соли и сахар.
- Нарезаем на остальные ингредиенты в сковороде помидоры небольшими кусочками и продолжаем тушить блюдо.
- Зеленые стебли кинзы измельчаем в пасту вместе с оставшимся чесноком, зеленым перцем. Добавляем на сковороду и перемешиваем.
- Выбиваем на овощную массу яйца, посыпаем кольцами острого перца чили, листочками кинзы, нарезанным зеленым луком. Тушим до готовности яиц под крышкой.
- Отдельно поджариваем хлеб до румяной корочки. Выкладываем на него шакшуку, немного сыра и посыпаем свежей зеленью.
Приятного аппетита!