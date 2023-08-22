Шакшука – популярное блюдо из яиц, которое чаще всего подают к завтраку. Большое количество перца, помидоров, тушеной зелени на медленном огне. Сверху яйца и множество ароматной зелени – объедение!

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Чтобы приготовить завтрак дома не нужно иметь особых навыков в кулинарии. Попытайтесь воспользоваться нашим рецептом и у вас все непременно получится.

Рецепт шакшуки с перцем, яйцами и помидорами.

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 зубчика чеснока;

– 1 лук порей;

– 3 штуки перца ратундра;

– черный молотый перец;

– лавровый лист;

– гвоздика;

– молотая корица;

– паприка копченая;

– кардамон;

– 1 килограмм помидоров;

– зеленый перец;

– стебель кинзы;

– соль;

– сахар;

– 6 куриных яиц;

- зеленый лук;

– кинза;

– перец чили;

– сыр страчатела;

– чиабата;

– оливковое масло.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем нарезанный зубчик чеснока и кольца лука порей.

Добавляем нарезанный произвольными кусочками перец. Тушим 5 – 6 минут.

Смешиваем в ступе или в чаше блендера специи: черный молотый перец, кардамон, корицу, паприку, гвоздику, лавровый лист. Посыпаем этой смесью овощи, добавляем соли и сахар.

Нарезаем на остальные ингредиенты в сковороде помидоры небольшими кусочками и продолжаем тушить блюдо.

Зеленые стебли кинзы измельчаем в пасту вместе с оставшимся чесноком, зеленым перцем. Добавляем на сковороду и перемешиваем.

Выбиваем на овощную массу яйца, посыпаем кольцами острого перца чили, листочками кинзы, нарезанным зеленым луком. Тушим до готовности яиц под крышкой.

Отдельно поджариваем хлеб до румяной корочки. Выкладываем на него шакшуку, немного сыра и посыпаем свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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