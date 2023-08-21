Гречка похожа по качествам на семена киноа или чиа. Она известна своими богатыми запасами легкоусвояемого растительного белка, железа, калия, магния, флавоноидов и многих других полезных соединений. Учитывая ее популярность, мы расскажем обязательно ли промывание гречки перед варкой.
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24 канал подготовил интересные факты о гречневой и научит вас, как правильно ее готовить.
Опытные хозяйки понимают важность тщательной промывки крупы перед приготовлением. Гречка при сборе, транспортировке и хранении подвергается загрязнению и пыли, поэтому она нуждается в надлежащей очистке.
Отварная гречка. savaskitchen
Если этого не сделать, это может серьезно угрожать здоровью, поскольку непромытая крупа может содержать нежелательные остатки, которые можно ненамеренно съесть вместе с кашей. Многие производители предпринимают определенные меры по защите гречихи от вредителей. Однако, если зерно перед употреблением не промыть и не проварить, это может привести к отравлению остатками этих препаратов.
Кроме того, необходимость полного исключения фитиновой кислоты служит еще одним убедительным обоснованием промывки гречихи перед варкой.
Как правильно промыть гречку
- высыпьте один стакан крупы в дуршлаг;
- пять минут промывайте под проточной теплой водой, перемешивая руками;
- сыпьте в кастрюлю;
- залейте двумя стаканами воды;
- поставьте на медленный огонь и накройте крышкой.
Перемешивать гречку в процессе варки не стоит, ведь крупа впитает в себя воду и разбухнет самостоятельно.
Приятного аппетита!