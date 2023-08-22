Шакшука – популярна страва з яєць, яку найчастіше подають до сніданку. Велика кількість перцю, помідорів, зелені, що тушкується на повільному вогні. Зверху яйця та безліч ароматної зелені – смакота!

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Аби приготувати такий сніданок вдома не потрібно мати особливих навичок у кулінарії. Спробуйте скористатися нашим рецептом та у вас все неодмінно вийде.

Рецепт шакшуки з перцем, яйцями та помідорами

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 зубчики часнику;

– 1 цибуля порей;

– 3 штуки перцю ратундра;

– чорний мелений перець;

– лавровий лист;

– гвоздика;

– мелена кориця;

– паприка копчена;

– кардамон;

– 1 кілограм помідорів;

– зелений перець;

– стебло кінзи;

– сіль;

– цукор;

– 6 курячих яєць;

– зелена цибуля;

– кінза;

– перець чилі;

– сир страчатела;

– чіабата;

– оливкова олія.

Приготування:

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо нарізаний зубчик часнику та кільця цибулі порей.

Додаємо нарізаний довільними шматочками перець. Тушкуємо 5 – 6 хвилин.

Змішуємо у ступі, або в чаші блендера спеції: чорний мелений перець, кардамон, корицю, паприку, гвоздику, лавровий лист. Посипаємо цією сумішшю овочі, додаємо солі та цукру.

Нарізаємо до решти інгредієнтів у сковорідці помідори невеликими шматочками та продовжуємо тушкувати страву.

Зелені стебла кінзи подрібнюємо в пасту разом із рештою часнику, зеленим перцем. Додаємо на сковорідку та перемішуємо.

Вибиваємо на овочеву масу яйця, посипаємо кільцями гострого перцю чилі, листочками кінзи, нарізаною зеленою цибулею. Тушкуємо до готовності яєць під кришкою.

Окремо підсмажуємо хліб до рум'яної скоринки. Викладаємо на нього шакшуку, трішки сиру та посипаємо свіжою зеленню.

Смачного!

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