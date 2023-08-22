Теперь только так и готовим: простой завтрак из яиц и помидоров
22 августа 2023, 10:23Читати новину українською
Источник:Алекс Якутов
Чаще мы завтракаем яйцами или бутербродами. А что если соединить эти блюда и подать сочную шакшуку на хрустящем хлебе? Получится невероятно вкусно!
Шакшука – популярное блюдо из яиц, которое чаще всего подают к завтраку. Большое количество перца, помидоров, тушеной зелени на медленном огне. Сверху яйца и множество ароматной зелени – объедение!
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Чтобы приготовить завтрак дома не нужно иметь особых навыков в кулинарии. Попытайтесь воспользоваться нашим рецептом и у вас все непременно получится.
Рецепт шакшуки с перцем, яйцами и помидорами.
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– 4 зубчика чеснока;
– 1 лук порей;
– 3 штуки перца ратундра;
– черный молотый перец;
– лавровый лист;
– гвоздика;
– молотая корица;
– паприка копченая;
– кардамон;
– 1 килограмм помидоров;
– зеленый перец;
– стебель кинзы;
– соль;
– сахар;
– 6 куриных яиц;
- зеленый лук;
– кинза;
– перец чили;
– сыр страчатела;
– чиабата;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем нарезанный зубчик чеснока и кольца лука порей.
- Добавляем нарезанный произвольными кусочками перец. Тушим 5 – 6 минут.
- Смешиваем в ступе или в чаше блендера специи: черный молотый перец, кардамон, корицу, паприку, гвоздику, лавровый лист. Посыпаем этой смесью овощи, добавляем соли и сахар.
- Нарезаем на остальные ингредиенты в сковороде помидоры небольшими кусочками и продолжаем тушить блюдо.
- Зеленые стебли кинзы измельчаем в пасту вместе с оставшимся чесноком, зеленым перцем. Добавляем на сковороду и перемешиваем.
- Выбиваем на овощную массу яйца, посыпаем кольцами острого перца чили, листочками кинзы, нарезанным зеленым луком. Тушим до готовности яиц под крышкой.
- Отдельно поджариваем хлеб до румяной корочки. Выкладываем на него шакшуку, немного сыра и посыпаем свежей зеленью.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт завтрака? Попытайтесь также приготовить идеальную гречку по нашим советам.