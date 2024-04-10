Просто готовить, а так вкусно: самый вкусный рецепт шницеля от победителя "Мастер Шеф"
10 апреля 2024, 10:10Читати новину українською
Источник:Инстаграм pava_vb
Приготовление вкусного и ароматного блюда не обязательно требует целых часов, проведенных на кухне, или огромного списка сложных ингредиентов. Иногда все, что вам нужно, чтобы создать что-то действительно особенное, – это несколько простых компонентов и немного кулинарной магии.
Аппетитная корейка под сырно-томатной шубой с ароматом базилика и нотками вяленых томатов идеально подходит для любой ситуации. Это блюдо не только порадует вас своим богатым вкусом и ароматом, но и станет украшением стола.
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Шницель из свинины
- Время: 45 минут
- Порций: 2
– 300 грамм корейки (на косточке);
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки муки;
– 100 миллилитров масла подсолнечного масла;
– 30 грамм сыра моцарелла;
– 15 грамм вяленых томатов;
– 40 грамм томатного соуса;
– 3 листочка базилика;
– 3 штуки томатов черри;
– 70 грамм панировочных сухарей;
– специи к свинине;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Отбейте мясо.
- Приправьте специями, а затем панируйте, последовательно используя муку, взбитое яйцо и сухари.
- Жарьте на сковороде до образования румяной корочки, после чего смажьте поверхность томатным соусом, выложите сверху моцареллу и кусочки вяленых томатов.
- Отправьте предварительно нагретую до 200°C духовку на 10 минут. Перед подачей выложите на блюдо свежие черри и листочки базилика.