Просто готовить, а так вкусно: самый вкусный рецепт шницеля от победителя "Мастер Шеф"

Приготовление вкусного и ароматного блюда не обязательно требует целых часов, проведенных на кухне, или огромного списка сложных ингредиентов. Иногда все, что вам нужно, чтобы создать что-то действительно особенное, – это несколько простых компонентов и немного кулинарной магии.

Аппетитная корейка под сырно-томатной шубой с ароматом базилика и нотками вяленых томатов идеально подходит для любой ситуации. Это блюдо не только порадует вас своим богатым вкусом и ароматом, но и станет украшением стола.

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Шницель из свинины

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

– 300 грамм корейки (на косточке);– 1 яйцо;– 2 столовые ложки муки;– 100 миллилитров масла подсолнечного масла;– 30 грамм сыра моцарелла;– 15 грамм вяленых томатов;– 40 грамм томатного соуса;– 3 листочка базилика;– 3 штуки томатов черри;– 70 грамм панировочных сухарей;– специи к свинине;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Отбейте мясо. Приправьте специями, а затем панируйте, последовательно используя муку, взбитое яйцо и сухари. Жарьте на сковороде до образования румяной корочки, после чего смажьте поверхность томатным соусом, выложите сверху моцареллу и кусочки вяленых томатов. Отправьте предварительно нагретую до 200°C духовку на 10 минут. Перед подачей выложите на блюдо свежие черри и листочки базилика.