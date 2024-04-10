Апетитна корейка під сирно-томатною шубою з ароматом базиліка та нотками в'ялених томатів ідеально підходить для будь-якої ситуації. Ця страва не лише порадує вас своїм багатим смаком та ароматом, але й стане окрасою столу.

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Шніцель зі свинини

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Відбийте м'ясо.
  2. Приправте спеціями, а потім паніруйте, послідовно використовуючи борошно, збите яйце та сухарі.
  3. Смажте на сковороді до утворення рум'яної скоринки, після чого змастіть поверхню томатним соусом, викладіть зверху моцарелу та шматочки в'ялених томатів.
  4. Відправте попередньо нагріту до 200°C духовку на 10 хвилин. Перед подачею викладіть на блюдо свіжі чері та листочки базиліку.