Апетитна корейка під сирно-томатною шубою з ароматом базиліка та нотками в'ялених томатів ідеально підходить для будь-якої ситуації. Ця страва не лише порадує вас своїм багатим смаком та ароматом, але й стане окрасою столу.
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Шніцель зі свинини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Відбийте м'ясо.
- Приправте спеціями, а потім паніруйте, послідовно використовуючи борошно, збите яйце та сухарі.
- Смажте на сковороді до утворення рум'яної скоринки, після чого змастіть поверхню томатним соусом, викладіть зверху моцарелу та шматочки в'ялених томатів.
- Відправте попередньо нагріту до 200°C духовку на 10 хвилин. Перед подачею викладіть на блюдо свіжі чері та листочки базиліку.