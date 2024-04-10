Приготування смачної та ароматної страви не обов'язково вимагає цілих годин, проведених на кухні, чи величезного списку складних інгредієнтів. Іноді все, що вам потрібно, щоб створити щось справді особливе, – це кілька простих компонентів та трохи кулінарної магії.