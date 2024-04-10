Аппетитная корейка под сырно-томатной шубой с ароматом базилика и нотками вяленых томатов идеально подходит для любой ситуации. Это блюдо не только порадует вас своим богатым вкусом и ароматом, но и станет украшением стола.
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Шницель из свинины
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Отбейте мясо.
- Приправьте специями, а затем панируйте, последовательно используя муку, взбитое яйцо и сухари.
- Жарьте на сковороде до образования румяной корочки, после чего смажьте поверхность томатным соусом, выложите сверху моцареллу и кусочки вяленых томатов.
- Отправьте предварительно нагретую до 200°C духовку на 10 минут. Перед подачей выложите на блюдо свежие черри и листочки базилика.