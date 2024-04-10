Приготовление вкусного и ароматного блюда не обязательно требует целых часов, проведенных на кухне, или огромного списка сложных ингредиентов. Иногда все, что вам нужно, чтобы создать что-то действительно особенное, – это несколько простых компонентов и немного кулинарной магии.