В путь или в школу: рецепт шоколадно-банановых мафинов

18 октября 2022 , 12:52
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Источник:

инстаграмм Cooking by Yuliya

Мафины – это всегда, прежде всего, удобная еда. Ешь можно смело брать с собой в дорогу, в школу или университет. А насчет вкусов – выбирать вам!

Шоколадно-банановые мафины – отличная альтернатива магазинным сладостям и выпечке. Они легкие и быстрые в приготовлении, не требуют навыков в кулинарии.

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Мы подобрали рецепт с шоколадом и бананами, ведь это сочетание ингредиентов просто комбо. Такой домашний десерт понравится даже самым взыскательным сладкоежкам, а еще их удобно брать с собой в путь.

Рецепт шоколадно-банановых мафинов

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 12
Ингредиенты:
– 2 куриных яйца;
– 120 граммов сахара;
– 2 банана;
– 100 граммов сливочного масла (мягкого);
– 200 граммов пшеничной муки;
– 20 граммов какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 1/3 чайной ложки соды;
– измельченный шоколад.

Приготовление:

  • Куриные яйца взбейте с сахаром до однородной, рыхлой массы.
  • К взбитой массе добавить пюре банана и мягкое сливочное масло и снова перемешать.
  • Добавьте просеянную муку, какао, соду и разрыхлитель – все взбейте или перемешайте ложкой.
  • В конце добавьте шоколад и снова перемешайте.
  • Выпекать мафины при температуре 180 градусов в течение 30 – 40 минут. Время зависит от размеров формочек.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак