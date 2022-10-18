Шоколадно-бананові мафіни – відмінна альтернатива магазинним солодощам та випічці. Вони легкі та швидкі у приготуванні, не потребують навичок у кулінарії.

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Ми дібрали рецепт з шоколадом та бананами, адже це поєднання інгредієнтів просто "комбо". Такий домашній десерт сподобається навіть найвибагливішим ласунам, а ще їх зручно брати з собою в дорогу.

Рецепт шоколадно-бананових мафінів

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 12

Приготування:

  • Курячі яйця збийте з цукром до однорідної, пухкої маси.
  • До збитої маси додайте пюре банана та м'яке вершкове масло і знову перемішайте.
  • Додайте просіяне борошно, какао, соду та розпушувач – все збийте чи перемішайте ложкою.
  • Вкінці додайте шоколад та знову перемішайте.
  • Випікати мафіни при температурі 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Час залежить від розмірів формочок.

Смачного!