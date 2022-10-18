Шоколадно-бананові мафіни – відмінна альтернатива магазинним солодощам та випічці. Вони легкі та швидкі у приготуванні, не потребують навичок у кулінарії.
Читайте також Рецепт курячих гомілок в беконі, що ідеально підійдуть до застілля з сім'єю чи друзями
Ми дібрали рецепт з шоколадом та бананами, адже це поєднання інгредієнтів просто "комбо". Такий домашній десерт сподобається навіть найвибагливішим ласунам, а ще їх зручно брати з собою в дорогу.
Рецепт шоколадно-бананових мафінів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 12
Приготування:
- Курячі яйця збийте з цукром до однорідної, пухкої маси.
- До збитої маси додайте пюре банана та м'яке вершкове масло і знову перемішайте.
- Додайте просіяне борошно, какао, соду та розпушувач – все збийте чи перемішайте ложкою.
- Вкінці додайте шоколад та знову перемішайте.
- Випікати мафіни при температурі 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Час залежить від розмірів формочок.
Смачного!