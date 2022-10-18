Шоколадно-банановые мафины – отличная альтернатива магазинным сладостям и выпечке. Они легкие и быстрые в приготовлении, не требуют навыков в кулинарии.

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Мы подобрали рецепт с шоколадом и бананами, ведь это сочетание ингредиентов просто комбо. Такой домашний десерт понравится даже самым взыскательным сладкоежкам, а еще их удобно брать с собой в путь.

Рецепт шоколадно-банановых мафинов

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 12

Приготовление:

  • Куриные яйца взбейте с сахаром до однородной, рыхлой массы.
  • К взбитой массе добавить пюре банана и мягкое сливочное масло и снова перемешать.
  • Добавьте просеянную муку, какао, соду и разрыхлитель – все взбейте или перемешайте ложкой.
  • В конце добавьте шоколад и снова перемешайте.
  • Выпекать мафины при температуре 180 градусов в течение 30 – 40 минут. Время зависит от размеров формочек.

Приятного тебе аппетита!