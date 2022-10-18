Шоколадно-банановые мафины – отличная альтернатива магазинным сладостям и выпечке. Они легкие и быстрые в приготовлении, не требуют навыков в кулинарии.

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Мы подобрали рецепт с шоколадом и бананами, ведь это сочетание ингредиентов просто комбо. Такой домашний десерт понравится даже самым взыскательным сладкоежкам, а еще их удобно брать с собой в путь.

Рецепт шоколадно-банановых мафинов

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 12

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 120 граммов сахара;

– 2 банана;

– 100 граммов сливочного масла (мягкого);

– 200 граммов пшеничной муки;

– 20 граммов какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– 1/3 чайной ложки соды;

– измельченный шоколад.

Приготовление:

Куриные яйца взбейте с сахаром до однородной, рыхлой массы.

К взбитой массе добавить пюре банана и мягкое сливочное масло и снова перемешать.

Добавьте просеянную муку, какао, соду и разрыхлитель – все взбейте или перемешайте ложкой.

В конце добавьте шоколад и снова перемешайте.

Выпекать мафины при температуре 180 градусов в течение 30 – 40 минут. Время зависит от размеров формочек.

Приятного тебе аппетита!