Шоколадно-банановые мафины – отличная альтернатива магазинным сладостям и выпечке. Они легкие и быстрые в приготовлении, не требуют навыков в кулинарии.
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Мы подобрали рецепт с шоколадом и бананами, ведь это сочетание ингредиентов просто комбо. Такой домашний десерт понравится даже самым взыскательным сладкоежкам, а еще их удобно брать с собой в путь.
Рецепт шоколадно-банановых мафинов
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 12
Приготовление:
- Куриные яйца взбейте с сахаром до однородной, рыхлой массы.
- К взбитой массе добавить пюре банана и мягкое сливочное масло и снова перемешать.
- Добавьте просеянную муку, какао, соду и разрыхлитель – все взбейте или перемешайте ложкой.
- В конце добавьте шоколад и снова перемешайте.
- Выпекать мафины при температуре 180 градусов в течение 30 – 40 минут. Время зависит от размеров формочек.
Приятного тебе аппетита!