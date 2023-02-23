Рецепт шоколадного десерта без муки и яиц
23 февраля 2023, 18:04Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Сегодня мы расскажем вам рецепт невероятного шоколадного десерта без муки, яиц и выпечки. Его основа – шоколад, молоко и желатин.
Это очень вкусный десерт, который каждый сможет приготовить без труда и духовки. Он получается нежной, упругой консистенции, похож на желе.
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Он особенно придётся по вкусу деткам, ведь они обожают желе и галяретки. Подавайте его даже на детские праздники, дни рождения или семейные посиделки.
Рецепт шоколадного десерта
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 6
– 20 граммов желатина;
– 80 граммов оды;
– 150 граммов сахара;
– 500 граммов молока;
– щепотка соли
– 30 граммов какао
– 80 граммов шоколада.
Приготовление:
- Желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут.
- Сочетаем молоко, сахар, соль и какао. Ставим на огонь и помешивая, нагреваем, но не доводим до кипения. Добавляем шоколад и перемешиваем до его растворения.
- Выключаем огонь, добавляем замоченный желатин и перемешиваем до его растворения.
- Помешивая, охлаждаем массу до комнатной температуры. Выливаем в любую форму, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа или ночью.
- Украшаем какао.
Приятного аппетита!