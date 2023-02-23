Це дуже смачний десерт, який кожен зможе приготувати без труднощів та використання духовки. Він виходить ніжної, пружної консистенції, схожий на желе.

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Він особливо прийде до смаку діткам, адже вони обожнюють желе та галяретки. Подавайте його навіть на дитячі свята, дні народження чи сімейні посиденьки.

Рецепт шоколадного десерту

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • Желатин заливаємо водою і залишаємо на 15 хвилин.
  • Поєднуємо молоко, цукор, сіль та какао. Ставимо на вогонь і помішуючи нагріваємо, але не доводимо до кипіння. Додаємо шоколад і перемішуємо до його розчинення.
  • Вимикаємо вогонь, додаємо замочений желатин і перемішуємо до його розчинення.
  • Помішуючи, охолоджуємо масу до кімнатної температури. Виливаємо у будь-яку форму, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо у холодильник на 2 години або на ніч.
  • Прикрашаємо какао.

Смачного!