Ніжна структура, хрумка основа і багато, багато шоколаду – саме так ми можемо окреслити цей солодкий десерт. Оскільки шоколаду багато не буває, приготуйте домашню випічку цими вихідними та здивуйте рідних і близьких.
Читайте також Легкі салати з курячими стріпсами "Легко!": три ідеї для вечері
До приготування можна навіть залучити дітей, адже рецепт дуже простий.
Рецепт десерту "Шоколадоголік"
- Час: 5 годин
- Порції: 4
Приготування:
- Об’єднуємо шоколад, вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовці. Перемішуємо до однорідної консистенції.
- Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика.
- Беремо роз’ємну форму діаметром 20 – 22 сантиметрів, змащуємо маслом та присипаємо какао-порошком.
- Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси (яйця мають бути кімнатної температури). Перемішуємо.
- Додаємо сіль та борошно за допомогою сита. Перемішуємо, щоб не було грудочок.
- Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму.
- Ставимо форму в розігріту до 160 градусів духовку з конвенцією на 25 хвилин.
- Дістаємо форму з духовки, даємо десерту охолонути, потім, ставимо на 3 – 4 години в холодильник і тільки після цього знімаємо форму, присипаємо какао-порошком та нарізаємо.
Смачного!