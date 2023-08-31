Ніжна структура, хрумка основа і багато, багато шоколаду – саме так ми можемо окреслити цей солодкий десерт. Оскільки шоколаду багато не буває, приготуйте домашню випічку цими вихідними та здивуйте рідних і близьких.

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До приготування можна навіть залучити дітей, адже рецепт дуже простий.

Рецепт десерту "Шоколадоголік"

  • Час: 5 годин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Об’єднуємо шоколад, вершкове масло та розтоплюємо на паровій бані або в мікрохвильовці. Перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика.
  • Беремо роз’ємну форму діаметром 20 – 22 сантиметрів, змащуємо маслом та присипаємо какао-порошком.
  • Додаємо шоколад з вершковим маслом до яєчної маси (яйця мають бути кімнатної температури). Перемішуємо.
  • Додаємо сіль та борошно за допомогою сита. Перемішуємо, щоб не було грудочок.
  • Переливаємо шоколадне тісто в підготовлену форму.
  • Ставимо форму в розігріту до 160 градусів духовку з конвенцією на 25 хвилин.
  • Дістаємо форму з духовки, даємо десерту охолонути, потім, ставимо на 3 – 4 години в холодильник і тільки після цього знімаємо форму, присипаємо какао-порошком та нарізаємо.

Смачного!