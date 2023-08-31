Не устоит никто: рецепт шоколадного десерта, который приготовит даже ребенок
31 августа 2023, 08:18Читати новину українською
Источник:Елизавета Глинская
Если вы любите шоколад: черный, молочный или белый – этот рецепт домашней выпечки станет фаворитом. Его легко готовить, а остальное за вас сделает холодильник.
Нежная структура, хрустящая основа и много, много шоколада – именно так мы можем очертить этот сладкий десерт. Поскольку шоколада много не бывает, приготовьте домашнюю выпечку в эти выходные и удивите родных и близких.
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К приготовлению можно даже привлечь детей, ведь рецепт очень простой.
Рецепт десерта "Шоколадоголик"
- Время: 5 часов
- Порции: 4
– 200 граммов черного шоколада (70%);
– 180 граммов сливочного масла (жирностью 82%);
– 250 граммов яиц (5 штук);
– 150 граммов сахара (6 ст. л. с горкой);
– 2 грамма соли (1/3 чайной ложки);
– 30 граммов муки (1 ложка с горкой).
Дополнительно:
– 20 г какао-порошка (2 ложки без горки).
Приготовление:
- Объединяем шоколад, сливочное масло и растапливаем на паровой бане или в микроволновке. Перемешиваем до однородной смеси.
- Смешиваем яйца с сахаром с помощью венчика.
- Берем разъемную форму диаметром 20-22 сантиметров, смазываем маслом и присыпаем какао-порошком.
- Добавляем шоколад со сливочным маслом в яичную массу (яйца должны быть комнатной температуры). Перемешиваем.
- Добавляем соль и муку с помощью сита. Перемешиваем, чтобы не было комочков.
- Переливаем шоколадное тесто в подготовленную форму.
- Ставим форму в разогретую до 160 градусов духовку с конвенцией на 25 минут.
- Достаем форму из духовки, даем десерту остыть, затем ставим на 3 – 4 часа в холодильник и только после этого снимаем форму, присыпаем какао-порошком и нарезаем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить пять полезных перекусов в школу, которые понравятся ребенку