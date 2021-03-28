Надзвичайно швидкий у приготуванні шоколадний десерт сподобається кожному члену вашої родини!

Існує думка, що всі десерти, до складу яких входить шоколад нереально смачні. Нумо перевірмо та приготуємо шоколадний пудинг в духовці!

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Рецепт дуже простий, тому ви з легкістю можете залучити до приготування десерту дітей.

Рецепт шоколадного пудингу

Інгредієнти:

– 100 г чорного шоколаду;

– 50 г вершкового масла;

– 3 курячих яйця;

– 25 г пшеничного борошна;

– 85 г цукрової пудри.