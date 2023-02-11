Шоколадный десерт, или как его называют торт-помадка "Балуа" (fondant baulois) – настоящее удовольствие для тех, кто жить не может без шоколада.

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Очень простой в приготовлении и вкуснейший десерт чем-то похож на брауне, но с меньшим количеством муки. Он довольно плотный, когда холодный и пористый, когда нагрет. Особенно вкусно, если сверху еще полить шоколадом и добавить шарик мороженого.

Рецепт торта-помадки "Балуа"

Время: 6 часов

6 часов Порции: 8

Ингредиенты на форму 20 см:

– 200 граммов черного шоколада;

– 180 граммов сливочного масла;

– 180 граммов сахара;

– 40 граммов муки;

– 5 куриных яиц.

Приготовление:

Яйца взбиваем с сахаром до рыхлой пены, минут 5 – 7 на максимальной скорости комбайна.

Шоколад растапливаем на водяной бане вместе с маслом.

Добавляем в яичную шоколадную массу. Перемешиваем и добавляем муку. Снова перемешиваем.

Выкладываем в форму с пергаментом, смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой. Желательно отдохнуть тесту в холодильнике 1 час. Это даст хрустящую корочку, потому что пузырьки воздуха поднимутся на верх и при запекании создадут ее. ️

Запекаем первые 5 минут при 200 градусах, далее еще 35 – 40 минут при 120 градусах. Пирог должен быть "живым" внутри.

Достаем, даем немного остыть и подрезаем. Он может немного упасть. Даем стабилизироваться в холодильнике минимум 4 часа.

Приятного аппетита!