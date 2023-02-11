Шоколадний десерт, або як його називають торт-помадка "Балуа" (fondant baulois) – справжня насолода для тих, хто жити не може без шоколаду.

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Дуже простий в приготуванні і дуже смачний десерт чимось схожий на брауні, але з меншою кількістю борошна. Він доволі щільний коли холодний і пористий, коли нагрітий. Особливо смачно, якщо зверху ще полити шоколадом і додати кульку морозива.

Рецепт торта-помадки "Балуа"

Час: 6 годин

6 годин Порції: 8

Інгредієнти на форму 20 см:

– 200 грамів чорного шоколаду;

– 180 грамів вершкового масла;

– 180 грамів цукру;

– 40 грамів борошна;

– 5 курячих яєць.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром до пухкої піни, хвилин 5 – 7 на максимальній швидкості комбайна.

Шоколад розтоплюємо на водяній бані разом з маслом.

Додаємо в яєчну масу шоколадну. Перемішуємо і додаємо борошно. Знову перемішуємо.

Викладаємо в форму з пергаментом, змащену вершковим маслом та присипану борошном. Бажано дати відпочити тісту в холодильнику 1 годину. Це дасть хрустку скоринку, через те, що пухирці повітря підіймуться на верх і при запіканні створять її. ️

Запікаємо перші 5 хвилин при 200 градусах, далі ще 35 – 40 хвилин при 120 градусах. Пиріг має бути "живим" всередині.

Дістаємо, даємо трішки охолонути і підрізаємо. Він може трішки впасти. Даємо стабілізуватися у холодильнику мінімум 4 години.

Смачного!