Вкуснее брауни: рецепт шоколадного торта "Балуа"
11 февраля 2023, 10:13Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Пусть вас не ложится название этого торта, его вкус вы точно запомните надолго.
Шоколадный десерт, или как его называют торт-помадка "Балуа" (fondant baulois) – настоящее удовольствие для тех, кто жить не может без шоколада.
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Очень простой в приготовлении и вкуснейший десерт чем-то похож на брауне, но с меньшим количеством муки. Он довольно плотный, когда холодный и пористый, когда нагрет. Особенно вкусно, если сверху еще полить шоколадом и добавить шарик мороженого.
Рецепт торта-помадки "Балуа"
- Время: 6 часов
- Порции: 8
– 200 граммов черного шоколада;
– 180 граммов сливочного масла;
– 180 граммов сахара;
– 40 граммов муки;
– 5 куриных яиц.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром до рыхлой пены, минут 5 – 7 на максимальной скорости комбайна.
- Шоколад растапливаем на водяной бане вместе с маслом.
- Добавляем в яичную шоколадную массу. Перемешиваем и добавляем муку. Снова перемешиваем.
- Выкладываем в форму с пергаментом, смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой. Желательно отдохнуть тесту в холодильнике 1 час. Это даст хрустящую корочку, потому что пузырьки воздуха поднимутся на верх и при запекании создадут ее. ️
- Запекаем первые 5 минут при 200 градусах, далее еще 35 – 40 минут при 120 градусах. Пирог должен быть "живым" внутри.
- Достаем, даем немного остыть и подрезаем. Он может немного упасть. Даем стабилизироваться в холодильнике минимум 4 часа.
Приятного аппетита!