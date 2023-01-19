Тонкое шоколадное тесто, сочная вишневая начинка – это невероятно эффектно, ярко и вкусно. Даже если вам кажется, что такой вариант хинкали не для вас, просто попробуйте их один раз и уже не сможете оторваться.

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Для начинки можно выбрать свежие и замороженные вишни. Последние нужно заранее разморозить, сцедить с них лишнюю влагу, а потом уже переходить к приготовлению.

Рецепт шоколадных хинкали с вишнями

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 штук

Ингредиенты:

– 165 граммов муки

– 20 граммов какао

– 100 – 110 миллилитров воды;

– 150 граммов замороженных или свежих вишен;

– 25 граммов сахара

– 5 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

Просеиваем муку из какао и в центре делаем углубление. Постепенно добавляем воду и замешиваем мягкое, гибкое тесто.

Переводим его в пакет и оставляем на 30 минут.

Для начинки совмещаем вишни, сахар и крахмал.

Разделяем тесто на шесть равных частей и каждую раскатываем в максимально тонкий круг.

В центр выкладываем начинку (около шести вишен) и формируем хинкали.

Сразу отвариваем или замораживаем.

Воду доводим до кипения, опускаем хинкали и варим 5-6 минут.

Приятного тебе аппетита!