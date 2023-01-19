Тонкое шоколадное тесто, сочная вишневая начинка – это невероятно эффектно, ярко и вкусно. Даже если вам кажется, что такой вариант хинкали не для вас, просто попробуйте их один раз и уже не сможете оторваться.
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Для начинки можно выбрать свежие и замороженные вишни. Последние нужно заранее разморозить, сцедить с них лишнюю влагу, а потом уже переходить к приготовлению.
Рецепт шоколадных хинкали с вишнями
- Время: 60 минут
- Порции: 6 штук
Приготовление:
- Просеиваем муку из какао и в центре делаем углубление. Постепенно добавляем воду и замешиваем мягкое, гибкое тесто.
- Переводим его в пакет и оставляем на 30 минут.
- Для начинки совмещаем вишни, сахар и крахмал.
- Разделяем тесто на шесть равных частей и каждую раскатываем в максимально тонкий круг.
- В центр выкладываем начинку (около шести вишен) и формируем хинкали.
- Сразу отвариваем или замораживаем.
- Воду доводим до кипения, опускаем хинкали и варим 5-6 минут.
Приятного тебе аппетита!