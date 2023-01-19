Тонкое шоколадное тесто, сочная вишневая начинка – это невероятно эффектно, ярко и вкусно. Даже если вам кажется, что такой вариант хинкали не для вас, просто попробуйте их один раз и уже не сможете оторваться.

Читайте также Вареники на кефире: семейный рецепт Ярославского

Для начинки можно выбрать свежие и замороженные вишни. Последние нужно заранее разморозить, сцедить с них лишнюю влагу, а потом уже переходить к приготовлению.

Рецепт шоколадных хинкали с вишнями

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 штук

Приготовление:

  • Просеиваем муку из какао и в центре делаем углубление. Постепенно добавляем воду и замешиваем мягкое, гибкое тесто.
  • Переводим его в пакет и оставляем на 30 минут.
  • Для начинки совмещаем вишни, сахар и крахмал.
  • Разделяем тесто на шесть равных частей и каждую раскатываем в максимально тонкий круг.
  • В центр выкладываем начинку (около шести вишен) и формируем хинкали.
  • Сразу отвариваем или замораживаем.
  • Воду доводим до кипения, опускаем хинкали и варим 5-6 минут.

Приятного тебе аппетита!