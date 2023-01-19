Тонке шоколадне тісто, соковита вишнева начинка – це неймовірно ефектно, яскраво та смачно. Навіть якщо вам здається, що такий варіант хінкалі не для вас, просто спробуйте їх один разі і вже не зможете відірватися.
Читайте також Вареники на кефірі: родинний рецепт Ярославського
Для начинки можна обрати як свіжі, так і заморожені вишні. Останні потрібно заздалегідь розморозити, зцідити з них зайву вологу, а тоді вже переходити до приготування.
Рецепт шоколадних хінкалі з вишнями
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 штук
Приготування:
- Просіюємо борошно з какао та в центрі робимо поглиблення. Поступово додаємо воду і замішуємо м’яке, еластичне тісто.
- Перекладаємо його в пакет і залишаємо на 30 хвилин.
- Для начинки поєднуємо вишні, цукор та крохмаль.
- Розділяємо тісто на шість рівних частин і кожну розкочуємо в максимально тонке коло.
- У центр викладаємо начинку (близько шести вишень) та формуємо хінкалі.
- Одразу відварюємо або заморожуємо.
- Воду доводимо до кипіння, опускаємо хінкалі та варимо 5 – 6 хвилин.
Смачного!