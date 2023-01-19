Тонке шоколадне тісто, соковита вишнева начинка – це неймовірно ефектно, яскраво та смачно. Навіть якщо вам здається, що такий варіант хінкалі не для вас, просто спробуйте їх один разі і вже не зможете відірватися.

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Для начинки можна обрати як свіжі, так і заморожені вишні. Останні потрібно заздалегідь розморозити, зцідити з них зайву вологу, а тоді вже переходити до приготування.

Рецепт шоколадних хінкалі з вишнями

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 штук

Інгредієнти:

– 165 грамів борошна

– 20 грамів какао

– 100 – 110 мілілітрів води;

– 150 грамів заморожених або свіжих вишень;

– 25 грамів цукру

– 5 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Просіюємо борошно з какао та в центрі робимо поглиблення. Поступово додаємо воду і замішуємо м’яке, еластичне тісто.

Перекладаємо його в пакет і залишаємо на 30 хвилин.

Для начинки поєднуємо вишні, цукор та крохмаль.

Розділяємо тісто на шість рівних частин і кожну розкочуємо в максимально тонке коло.

У центр викладаємо начинку (близько шести вишень) та формуємо хінкалі.

Одразу відварюємо або заморожуємо.

Воду доводимо до кипіння, опускаємо хінкалі та варимо 5 – 6 хвилин.

Смачного!