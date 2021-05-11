Оладьи – один из самых вкусных вариантов завтрака, который вы с легкостью можете приготовить дома и даже вовлечь в процесс детей.

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Лиза Глинская поделилась рецептом любимого блюда и предлагает приготовить оладьи на дрожжах. Вы можете подать блюдо с любимым вареньем или сметаной.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

– 200 мл молока;

– 5 г сахара;

– ванильный сахар по вашему вкусу;

– 2 г сухих дрожжей;

– 150 г муки;

– 20 мл растительного масла;

– щепотка соли.

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку, сахар и сухие дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут. Добавьте к сухим ингредиентам соль, теплое молоко и растительное масло. Перемешайте ингредиенты до однородности. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте подрасти на 30 – 40 минут. Разогрейте сковородку с растительным маслом, ложкой выложите тесто формируя оладьи и обжаривайте их до готовности с обеих сторон. Готовые оладьи выложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте оладьи теплыми с любимым вареньем, джемом или сметаной. Приятного аппетита!

Рецепт оладий от Лизы Глинской – видео: