Оладьи – один из самых вкусных вариантов завтрака, который вы с легкостью можете приготовить дома и даже вовлечь в процесс детей.
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Лиза Глинская поделилась рецептом любимого блюда и предлагает приготовить оладьи на дрожжах. Вы можете подать блюдо с любимым вареньем или сметаной.
Рецепт оладий
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку, сахар и сухие дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут.
- Добавьте к сухим ингредиентам соль, теплое молоко и растительное масло. Перемешайте ингредиенты до однородности.
- Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте подрасти на 30 – 40 минут.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом, ложкой выложите тесто формируя оладьи и обжаривайте их до готовности с обеих сторон.
- Готовые оладьи выложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Подавайте оладьи теплыми с любимым вареньем, джемом или сметаной. Приятного аппетита!
Рецепт оладий от Лизы Глинской – видео: