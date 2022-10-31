Что скрывает 400-летняя история: готовим настоящую украинскую шпундру

Украинская кухня настолько многогранна и многообразна, что о ней можно говорить на днях. Если вы хотите приготовить для родных что-нибудь особенное, обратите внимание на шпундру.

Шпундра – национальное украинское блюдо из свинины, которое дополняет свекольный квас и разнообразные пряности.

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Если опираться на возраст шпундры, ему больше 400 лет. Все упоминания о блюде чисто украинского происхождения здесь сомнений не возникает. Несколько слов о ней можно встретить и на страницах "Энеиды" Котляревского, написанной в конце XVIII века:

"…Пили водку до извола

И ели баранки кавер.

Был борщ к шпундрам со свеклой,

А в ухе потрох с клецками,

Затем к соку каплуны".

В аутентичной рецептуре жареную свинину дополняли свекольным квасом и пряностями. В наше время такой квас не найдешь, но разве это остановит украинцев, желающих отведать шпундры? Украинская кулинарка Валентина Саенко поделилась обновленной версией рецепта, а все ингредиенты найдутся в супермаркете или рынке.

Рецепт шпундры

Время: 3 – 4

3 – 4 Порции: 4 – 6

– 1 килограмм свиных ребрышек;– 2 свеклы;– 1 репчатый лук;– 150 миллилитров сухого белого вина;– 1 головка чеснока;– 2 веточки тимьяна;– 30 граммов дижонской горчицы;– половина апельсина;– 1 маленький хрен;– пшеничная мука;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Свинину режем по 1 ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим до румяности, затем складываем в форму для запекания.

На этой же сковороде (после свинины) жарим лук, нарезанный полукольцами. Добавляем ее в мясо.

️Свекла очищаем и режем на 6 – 8 сегментов. Тоже добавляем к мясу.

Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем нашу шпундру.

️Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Закрываем фольгой и запекаем 2 – 3 часа.

Готовое блюдо выложите на порционные тарелки и подавайте с отварным картофелем.

Приятного тебе аппетита!