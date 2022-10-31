Шпундра – національна українська страва зі свинини, яку доповнює буряковий квас та різноманітні прянощі.

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Якщо опиратися на вік шпундри, йому понад 400 років. Усі згадки про страву суто українського походження — тут сумнівів не виникає. Кілька слів про неї можна зустріти й на сторінках "Енеїди" Котляревського, написаної наприкінці XVIII століття:

"…Пили горівку до ізволу

І їли бублики кавяр.

Був борщ до шпундрів з буряками,

А в юшці потрух з галушками,

Потім до соку каплуни".

В автентичній рецептурі смажену свинину доповнювали буряковим квасом та прянощами. У наші часи такий квас не знайдеш, але хіба це зупинить українців, що бажають скуштувати шпундри? Українська кулінарка Валентина Саєнко поділилась оновленою версією рецепта, а всі інгредієнти знайдуться у супермаркеті чи на ринку.

Рецепт шпундри

Час: 3 – 4

3 – 4 Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячих реберець;

– 2 буряки;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 150 мілілітрів сухого білого вина;

– 1 головка часнику;

– 2 гілочки чебрецю;

– 30 грамів діжонської гірчиці;

– половина апельсина;

– 1 маленький хрін;

– пшеничне борошно;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

️Свинину ріжемо по 1 ребру. Кожен шматочок обвалюємо у борошні і смажимо до рум’яності, потім складаємо у форму для запікання.

️На цій же сковорідці (після свинини) смажимо цибулю, нарізану півкільцями. Додаємо її до м’яса.

️Буряк очищуємо і ріжемо на 6 – 8 сегментів. Теж додаємо до м’яса.

️Змішуємо вино, спеції, гірчицю і апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води і заливаємо нашу шпундру.

️Зверху викладаємо чебрець, хрін і часник, розрізаний навпіл. Закриваємо фольгою і запікаємо 2 – 3 години.

️Готову страву викладіть на порційні тарілки та подавайте з відвареною картоплею.

Смачного!