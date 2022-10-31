Шпундра – национальное украинское блюдо из свинины, которое дополняет свекольный квас и разнообразные пряности.
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Если опираться на возраст шпундры, ему больше 400 лет. Все упоминания о блюде чисто украинского происхождения здесь сомнений не возникает. Несколько слов о ней можно встретить и на страницах "Энеиды" Котляревского, написанной в конце XVIII века:
"…Пили водку до извола
И ели баранки кавер.
Был борщ к шпундрам со свеклой,
А в ухе потрох с клецками,
Затем к соку каплуны".
В аутентичной рецептуре жареную свинину дополняли свекольным квасом и пряностями. В наше время такой квас не найдешь, но разве это остановит украинцев, желающих отведать шпундры? Украинская кулинарка Валентина Саенко поделилась обновленной версией рецепта, а все ингредиенты найдутся в супермаркете или рынке.
Рецепт шпундры
- Время: 3 – 4
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Свинину режем по 1 ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим до румяности, затем складываем в форму для запекания.
- На этой же сковороде (после свинины) жарим лук, нарезанный полукольцами. Добавляем ее в мясо.
- ️Свекла очищаем и режем на 6 – 8 сегментов. Тоже добавляем к мясу.
- Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем нашу шпундру.
- ️Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Закрываем фольгой и запекаем 2 – 3 часа.
- Готовое блюдо выложите на порционные тарелки и подавайте с отварным картофелем.
Приятного тебе аппетита!