Синабоны – это не просто выпечка, это настоящая поэзия среди десертов. Идеальные булочки с корицей и вишнями – рецепт-тайна, которую мы готовы раскрыть вам прямо сейчас.
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Рецепт синабонов с вишнями
- Время: 1,5 часа
- Порций : 6
Невероятно вкусно / Фото sajkofanka smaku
Приготовление:
- Закваска: все ингредиенты кропотливо перемешайте до однородности, накройте салфеткой и оставьте на 30 минут для подъема.
- Когда закваска поднимется, замесите тесто. Соедините все ингредиенты, замесите тесто.
- Выложите тесто в миску, накройте салфеткой и оставьте подходить на час.
- Через час посыпьте кухонную плиту мукой и раскатайте тесто в большой прямоугольный корж.
- Смажьте тесто маслом, затем посыпьте его сахаром, корицей и какао.
- Разложите вишни.
- Сверните тесто в рулет, а затем нарежьте его кусочками по 5 сантиметров.
- Выложите "улиток" друг на друга на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Сверху можно разложить вишни, слегка прижав их. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут с режимом конвекции.