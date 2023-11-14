Синабоны – это не просто выпечка, это настоящая поэзия среди десертов. Идеальные булочки с корицей и вишнями – рецепт-тайна, которую мы готовы раскрыть вам прямо сейчас.

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Рецепт синабонов с вишнями

  • Время: 1,5 часа
  • Порций : 6

Невероятно вкусно / Фото sajkofanka smaku

Приготовление:

  1. Закваска: все ингредиенты кропотливо перемешайте до однородности, накройте салфеткой и оставьте на 30 минут для подъема.
  2. Когда закваска поднимется, замесите тесто. Соедините все ингредиенты, замесите тесто.
  3. Выложите тесто в миску, накройте салфеткой и оставьте подходить на час.
  4. Через час посыпьте кухонную плиту мукой и раскатайте тесто в большой прямоугольный корж.
  5. Смажьте тесто маслом, затем посыпьте его сахаром, корицей и какао.
  6. Разложите вишни.
  7. Сверните тесто в рулет, а затем нарежьте его кусочками по 5 сантиметров.
  8. Выложите "улиток" друг на друга на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  9. Сверху можно разложить вишни, слегка прижав их. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут с режимом конвекции.