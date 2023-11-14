Сінабони – це не просто випічка, це справжня поезія серед десертів. Ідеальні булочки з корицею та вишнями – рецепт-таємниця, яку ми готові розкрити вам прямо зараз.

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Рецепт сінабонів з вишнями

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6

Неймовірно смачно / Фото sajkofanka smaku

Приготування:

  1. Закваска: всі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідності, накрийте серветкою і залиште на 30 хвилин для підйому.
  2. Коли закваска підніметься, замісіть тісто. З’єднайте всі інгредієнти, замісіть тісто.
  3. Викладіть тісто в миску, накрийте серветкою і залишіть підходити на годину.
  4. Через годину посипте кухонну плиту борошном і розкачайте тісто у великий прямокутний корж.
  5. Змастіть тісто маслом, а потім посипте його цукром, корицею і какао.
  6. Розкладіть вишні.
  7. Згорніть тісто в рулет, а потім наріжте його шматочками по 5 сантиметрів.
  8. Викладіть "равликів" один до одного на деко, застелене папером для випікання.
  9. Зверху також можна розкласти вишні, злегка притиснувши їх. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин з режимом конвекція.