Сінабони – це не просто випічка, це справжня поезія серед десертів. Ідеальні булочки з корицею та вишнями – рецепт-таємниця, яку ми готові розкрити вам прямо зараз.
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Рецепт сінабонів з вишнями
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Неймовірно смачно / Фото sajkofanka smaku
Приготування:
- Закваска: всі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідності, накрийте серветкою і залиште на 30 хвилин для підйому.
- Коли закваска підніметься, замісіть тісто. З’єднайте всі інгредієнти, замісіть тісто.
- Викладіть тісто в миску, накрийте серветкою і залишіть підходити на годину.
- Через годину посипте кухонну плиту борошном і розкачайте тісто у великий прямокутний корж.
- Змастіть тісто маслом, а потім посипте його цукром, корицею і какао.
- Розкладіть вишні.
- Згорніть тісто в рулет, а потім наріжте його шматочками по 5 сантиметрів.
- Викладіть "равликів" один до одного на деко, застелене папером для випікання.
- Зверху також можна розкласти вишні, злегка притиснувши їх. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин з режимом конвекція.