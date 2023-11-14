Сінабони – це не просто випічка, це справжня поезія серед десертів. Ідеальні булочки з корицею та вишнями – рецепт-таємниця, яку ми готові розкрити вам прямо зараз.

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Рецепт сінабонів з вишнями

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 6

Неймовірно смачно / Фото sajkofanka smaku

Інгредієнти:

закваска:

– 45 грамів свіжих дріжджів;

– 2 столові ложки пшеничного борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 6 столових ложок теплого молока (приблизно 90 мілілітрів);

тісто:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 1 яйце;

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 4 столові ложки цукру;

– 80 грамів розтопленого та охолодженого масла;

начинка:

– 20 грамів розтопленого й охолодженого вершкового масла;

– кориця до смаку;

– какао (до смаку;

– 4 столові ложки цукру;

– 1 стакан вишні без кісточок.

Приготування:

Закваска: всі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідності, накрийте серветкою і залиште на 30 хвилин для підйому. Коли закваска підніметься, замісіть тісто. З’єднайте всі інгредієнти, замісіть тісто. Викладіть тісто в миску, накрийте серветкою і залишіть підходити на годину. Через годину посипте кухонну плиту борошном і розкачайте тісто у великий прямокутний корж. Змастіть тісто маслом, а потім посипте його цукром, корицею і какао. Розкладіть вишні. Згорніть тісто в рулет, а потім наріжте його шматочками по 5 сантиметрів. Викладіть "равликів" один до одного на деко, застелене папером для випікання. Зверху також можна розкласти вишні, злегка притиснувши їх. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин з режимом конвекція.

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