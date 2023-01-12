Праздничная выпечка: рецепт сконов с клюквой и апельсинами

Хотя сконы не слишком популярна выпечка в Украине, но ее вкус заставит готовить ее еще и еще.

Сконы с клюквой и апельсином – простая и доступная выпечка. Этот рецепт именно из таких когда нужно все смешать и запечь.

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Традиционно эти хлебцы подают к завтраку или чаю. Особенно вкусно с маслом, домашним вареньем и крем-сыром. По вкусу сконы, это нечто среднее между печеньем и кексом.

Рецепт скон с клюквой и апельсинами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8

– 250 граммов муки;– 50 граммов сахара;– 70 граммов сливочного масла;– 5 граммов разрыхлителя для теста;– куриное яйцо;– 100 граммов клюквы;– цедра половины апельсина;– 50 граммов молока;– сахарная пудра;– сок апельсина (для глазури).

Приготовление:

Клюкву заливаем кипятком и сливаем воду.

Холодное масло смешаем с цедрой и сахаром. Добавим яйцо и снова перемешаем. Следом муку и разрыхлитель и вымешиваем до однородности.

Далее добавляем молоко и клюкву. Тесто должно быть достаточно пластичное, но не прилипать к рукам. Если липнет, то ставим на 10 минут в холодильник или морозилку.

Раскатываем тесто на пергаменте в круг, толщиной примерно 2 сантиметра. Нарезаем на сегменты (как пиццу). Переводим, чтобы кончины были на расстоянии. Запекаем при 180 градусах в течение 20 – 25 минут.

Когда сконы немного остынут покрываем глазурью: смешиваем 2 столовые ложки фреша апельсина и 70 граммов сахарной пудры (добавляем сок постепенно, глазурь должна быть густой).

Готово!