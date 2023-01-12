Скони з журавлиною та апельсином – проста та доступна випічка. Цей рецепт саме з таких коли потрібно все змішати і запекти.
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Традиційно ці хлібці подають до сніданку або до чаю. Особливо смачно з маслом, домашнім варенням та крем-сиром. На смак скони, це щось середнє між печивом та кексом.
Рецепт сконів з журавлиною та апельсинами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Журавлину заливаємо окропом і зливаємо воду.
- Холодне масло змішаємо з цедрою та цукром. Додамо яйце і знову перемішаємо. Слідом борошно і розпушувач і вимішуємо до однорідності.
- Далі додаємо молоко і журавлину. Тісто має бути досить пластичне, але не прилипати до рук. Якщо липне, то ставимо на 10 хвилин у холодильник або морозилку.
- Розкачуємо тісто на пергаменті у коло, товщиною приблизно 2 сантиметри. Нарізаємо на сегменти (як піцу). Перекладаємо, щоб скони були на відстані. Запікаємо при 180 градусах протягом 20 – 25 хвилин.
- Коли скони трішки охолонуть покриваємо глазур’ю: змішуємо 2 столові ложки фрешу апельсина і 70 грамів цукрової пудри (додаємо сік поступово, глазур має бути густою).
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Готово!