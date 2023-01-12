Сконы с клюквой и апельсином – простая и доступная выпечка. Этот рецепт именно из таких когда нужно все смешать и запечь.
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Традиционно эти хлебцы подают к завтраку или чаю. Особенно вкусно с маслом, домашним вареньем и крем-сыром. По вкусу сконы, это нечто среднее между печеньем и кексом.
Рецепт скон с клюквой и апельсинами
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Клюкву заливаем кипятком и сливаем воду.
- Холодное масло смешаем с цедрой и сахаром. Добавим яйцо и снова перемешаем. Следом муку и разрыхлитель и вымешиваем до однородности.
- Далее добавляем молоко и клюкву. Тесто должно быть достаточно пластичное, но не прилипать к рукам. Если липнет, то ставим на 10 минут в холодильник или морозилку.
- Раскатываем тесто на пергаменте в круг, толщиной примерно 2 сантиметра. Нарезаем на сегменты (как пиццу). Переводим, чтобы кончины были на расстоянии. Запекаем при 180 градусах в течение 20 – 25 минут.
- Когда сконы немного остынут покрываем глазурью: смешиваем 2 столовые ложки фреша апельсина и 70 граммов сахарной пудры (добавляем сок постепенно, глазурь должна быть густой).
Готово!