Сладкие огурцы на зиму – интересный и вкусный вариант традиционной закуски. Их подают как к обычному картофелю, так и к рыбе или мясу.
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Количество ингредиентов выше рассчитано на литровую банку, но можно готовить и меньшие порции. Сохраните рецепт и пользуйтесь им регулярно – они очень вкусны.
Рецепт сладких консервированных огурцов на зиму
- Время: 2 часа
- Порции: 1 – 2
Приготовление:
- Тщательно моем огурцы и заливаем водой на 1 час. Не забываем подготовить остальные ингредиенты: помыть и просушить на бумажном полотенце.
- Выкладываем чеснок, зелень, листья и перец горошком на дно банки.
- Плотно выкладываем огурцы и заливаем их кипяченой водой, чтобы жидкость доходила до "плечиков" банки. Накрываем крышкой и даем постоять 15 минут.
- Сливаем воду в сотейник, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и выключаем огонь. Вливаем уксус и снова заливаем банки по "плечикам".
- Закрываем все крышками, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного охлаждения.
Приятного аппетита!