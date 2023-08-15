Солодкі консервовані огірки на зиму – цікавий та смачний варіант традиційної закуски. Їх подають як до звичайної картоплі, так і до риби чи м'яса.

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Кількість інгредієнтів вище розрахований на літрову банку, але можна готувати і менші порції. Збережіть рецепт і користуйтеся ним регулярно – вони надзвичайно смачні.

Рецепт солодких консервованих огірків на зиму

Час: 2 години

2 години Порції: 1 – 2

Інгредієнти:

– 800 грамів огірків;

– 3 ложки 9% оцту;

– 3 ложки цукру;

– 1 ложка солі;

– 800 грамів води;

– 2 листочки вишні;

– 10 грамів петрушки;

– 10 грамів кропу;

– 1 лавровий лист;

– часник;

– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

Ретельно миємо огірки та заливаємо їх водою на 1 годину. Не забуваємо підготувати решту інгредієнтів: помити та просушити на паперовому рушнику.

Викладаємо часник, зелень, листя і перець горошком на дно банки.

Щільно викладаємо огірки та заливаємо їх кип'яченою водою, щоб рідина доходила до "плічок" банки. Накриваємо кришкою і даємо постояти 15 хвилин.

Зливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Вливаємо оцет і знову заливаємо банки по "плечики".

Закриваємо все кришками, перевертаємо банки догори дном і укутуємо до повного охолодження.

Смачного!

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