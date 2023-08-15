Солодкі консервовані огірки на зиму – цікавий та смачний варіант традиційної закуски. Їх подають як до звичайної картоплі, так і до риби чи м'яса.

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Кількість інгредієнтів вище розрахований на літрову банку, але можна готувати і менші порції. Збережіть рецепт і користуйтеся ним регулярно – вони надзвичайно смачні.

Рецепт солодких консервованих огірків на зиму

  • Час: 2 години
  • Порції: 1 – 2

Приготування:

  • Ретельно миємо огірки та заливаємо їх водою на 1 годину. Не забуваємо підготувати решту інгредієнтів: помити та просушити на паперовому рушнику.
  • Викладаємо часник, зелень, листя і перець горошком на дно банки.
  • Щільно викладаємо огірки та заливаємо їх кип'яченою водою, щоб рідина доходила до "плічок" банки. Накриваємо кришкою і даємо постояти 15 хвилин.
  • Зливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Вливаємо оцет і знову заливаємо банки по "плечики".
  • Закриваємо все кришками, перевертаємо банки догори дном і укутуємо до повного охолодження.

Смачного!